Son dakika haberi | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı

19.11.2020 09:43
Son dakika haberi | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, 780 personelin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan helikopter, drone ve dedektör köpek destekli 'Narko-Şahin 27' uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gaziantep'te, 780 personelin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan helikopter, drone ve dedektör köpek destekli 'Narko-Şahin 27' uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 32 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki dört mahalleyi kapsayan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Helikopter, drone ve dedektör köpek destekli 'Narko-Şahin 27' adı verilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve Sakarya mahallelerinde 780 personelin katılımıyla belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan uygulamada 25 ikamet, 556 araç ve 2 bin 752 şahıs üzerinde arama yapılırken, 66 araca cezai işlem uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon ve aramalarda 3 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 628 gram metamfetamin, 1 kilo 90 gram eroin, 565 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 12 gram kokain, 317 adet ecstasy hap, 124 adet captagon hap, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alınan 32 şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

(Ahmet Demir/İHA)

Son dakika haberi | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 32 gözaltı - Son Dakika


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