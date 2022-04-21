Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı

21.04.2022 19:28

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, kentteki terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgilere ulaşılan 2 terörist gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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