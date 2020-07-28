Son Dakika: Gaziantep Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, kendilerini valilik özel kalem müdürü olarak tanıtıp vatandaşlardan yardım talep eden dolandırıcılara itibar etmemesini istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kişi ya da kişilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini Gaziantep Valiliği özel kalem müdürü olarak tanıtıp ve pandemi sürecini bahane ederek solunum cihazı alımı için yardım talep ettiği belirtildi.

Dolandırıcıların Vali Davut Gül'ün de adını kullanıldığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Belirlenen yardım miktarının Valilik adına açılan hesap numarasına yatırılmasını istediği duyumları alınmaktadır. Gaziantep Valiliği olarak solunum cihazı alımı için bir bağış kampanyamız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemesi ve kendisini arayan telefon numarasını 155 polis ihbar hattına bildirmesi gerekmektedir."