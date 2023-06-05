Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı

05.06.2023 23:24

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Valiliği'ne gelen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı.

Yeni Kabine'yi hafta sonu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı olarak atadı. Yerlikaya'nın ardından yeni İstanbul Valisi belli oldu.

YENİ İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL OLDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Valisi olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." ifadelerine yer verdi.

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül

2018'DEN BU YANA GAZİANTEP VALİSİYDİ

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atandı. Davut Gül son olarak İstanbul Valisi olarak atandı. Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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