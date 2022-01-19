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Son Dakika! Gaziantep Valisi Gül: TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor, şu ana dek 2 bin kişi kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep Valisi Gül: TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor, şu ana dek 2 bin kişi kurtarıldı

19.01.2022 08:37

Son dakika! Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı şehirde hayatı felç etti. Yarım metreyi bulan kar nedeniyle şehirden araç çıkışları durduruldu. Vali Davut Gül, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor, şu an için 2 bin kişi kurtarıldı. Otoyoldaki temel neden tır kazaları." diye duyurdu.

Gaziantep'te dün öğlen saatlerinde etkisini artıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı tipi ile birlikte etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi.

HAYAT DURDU

Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek ulaşabildi.

"OTOYOL KAPALI"

Vali Davut Gül yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı. Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

"TEMEL NEDEN TIR KAZALARI"

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu: "Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

EKİPLER SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dün hayatı olumsuz etkileyen yağışa ve çalışmalara ilişkin, şunları söyledi: "51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız."

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Gaziantep Valisi Gül: TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor, şu ana dek 2 bin kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Gaziantep Valisi Gül: TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor, şu ana dek 2 bin kişi kurtarıldı - Son Dakika
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