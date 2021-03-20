Son dakika! Gaziler savaş hatıralarını anlattı - Son Dakika

Son dakika! Gaziler savaş hatıralarını anlattı
20.03.2021 12:30
Son dakika haberleri... Bilecik Belediyesi tarafından "Kahramanlar Milli Mücadeleyi Anlatıyor" programı kapsamında Kıbrıs gazileri Hayati Durak ve Fahri Karatay, savaş anılarını anlattı.
Bilecik Belediyesi tarafından "Kahramanlar Milli Mücadeleyi Anlatıyor" programı kapsamında Kıbrıs gazileri Hayati Durak ve Fahri Karatay, savaş anılarını anlattı.
Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen ve Türk ordusu tarafından sergilenen kahramanlıkların anlatıldığı "Kahramanlar Milli Mücadeleyi Anlatıyor" adlı program ile Türk ordusunun savaş meydanlarında çektiği zorluklar ve sergilediği başarıların gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Vatandaşlara gazilerin Çanakkale zaferi ile ilgili duygu ve düşünceleri yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını anlattığı programın devamı Bilecik Belediyesinin kurumsal sosyal medya ağlarından canlı yayın olarak devam edecek. - BİLECİK
Son Dakika Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Şevval Sam'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilginç tepki: Dövüş sporlarına yazılın Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu