Son dakika: Gaziosmanpaşa'da 250 polisle asayiş uygulaması - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçe genelinde belirlenen noktalardaki uygulamada 45 motosikletli polis, 40 polis aracı olmak yaklaşık 250 personel katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan ekipler, Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nda toplanarak, yapılan hazırlıktan sonra belirlenen noktalara doğru geçti.

Belirlenen noktalarda saat 17.00'da başlatılan asayiş uygulamasına 45 motosikletli polis, 40 polis aracı ve trafik ekipleri olmak üzere toplam 250 personel görev yaptı. Ekiplerin yoğun olarak uygulama gerçekleştirdiği noktalardan biri de Gaziosmanpaşa meydanı oldu. Oluşturulan noktada ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Yaya olarak dolaşan ekipler ise şüpheli kişilere yönelik de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis ekipleri, korona virüs kapsamında yaya olan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde ilçe ve çevresinde bazı maganda olaylarına karşı geniş kapsamlı uygulamada bulundu. Uygulamanın gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan meydanda uygulama yapıldığı sırada vatandaşlar film izler gibi, uygulamayı izledi. Mesafeye uyulmadığını fark eden polis ekipleri toplanan meraklı kalabalığı uyararak uzaklaştırdı. - İSTANBUL