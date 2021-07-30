Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda bir minibüs refüje çıktı. Kazada minibüstekiler hafif yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için yapılan konvoydaki bir minibüs refüje çıktı. Minibüstekiler hafif yaralandı. Minibüste hasar meydana gelirken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA - Son Dakika