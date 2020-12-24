Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini 4 kez ateş ederek yaralayan sanık hakim karşına çıktı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini 4 kez ateş ederek yaralayan sanık hakim karşına çıktı

24.12.2020 17:08
Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini 4 kez ateş ederek yaralayan sanık hakim karşına çıktı, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'da barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Buse Güler'e (22) silahla 4 el ateş ederek yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemal Albayrak (27) hakim karşısına çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Buse Güler'e (22) silahla  4 el ateş ederek yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemal Albayrak (27) hakim karşısına çıktı. Sanık Cemal Albayrak "Bir anlık öfkeme yenilerek böyle bir eylem gerçekleştirdim. Şu anda pişmanlık duyuyorum" dedi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Buse Güler sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Sonuçta bir cani var karşınızda. Onunla göz göre gelmek zordu" dedi.

"ÖFKEME YENİLDİM"

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Albayrak getirilirken, şikayetçi Buse Güler ile annesi Arzu Güler katıldı. Duruşmada şikayetçi avukatı Hilal Özegen Coşkun ve sanık avukatı da yer aldı. Sanık Albayrak savunmasında müştekiyle eski sevgili olduklarını belirterek "Olay tarihinde yurtdışına gidecektim, tesadüf eseri kendisini gördüm. Yanında bir başka erkek şahıs vardı, samimi görünüyorlardı. Öpüştükten sonra erkek şahıs yanlarından ayrıldı. Ben de kendisiyle konuşmak için yanına gittim. Yanındakinin kim olduğunu sorunca 'Yeni kocam' dedi. Ben de bunu hazmedemeyerek yanımdaki ruhsatsız tabancamı çıkartıp iki metre mesafeden iki el ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Sanık Albayrak, ateş ettikten sonra paniğe kapılarak olay yerinden ayrıldığını, şikayetçiyi hastaneye götürmek istediğini fakat yakınlarının problem çıkaracağını düşünerek müştekinin yanına gitmekten korktuğunu öne sürdü. Albayrak "Bir anlık öfkeme yenilerek böyle bir eylem gerçekleştirdim. Şu anda pişmanlık duyuyorum" dedi.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN SİLAH ÇEKEREK ATEŞ ETTİMüşteki Buse Güler ise, sanığın ayrılığı bir türlü kabul etmediğini, kendisine sık sık mesajlar attığını ve kendisinin bu mesajlara cevap vermediğini söyledi. Güler "Olay günü kendisini beni bekler şekilde gördüm, görmezden gelerek karşıya geçtim ama peşimden geldi. Hiçbir şey söylemeden silah çekerek iki el önden, iki el arkadan ateş etti. Ben sadece 'Yapma' diyebildim. Daha sonra kaçarak ayrıldı, şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Cemal Albayrak'ın 21 Mart 2020 tarihinde hastane önünde eski sevgilisini silahla vurduğu anlatılıyor. Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı olayında sanık ile müştekinin 5 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldıkları, sanığın Buse Güler'i farklı sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği kaydediliyor. İddianamede sanık Albayrak'ın barışmak istediği, bunu kabul etmeyince de 4 el ateş ederek Güler'i yaraladığı belirtiliyor. İddianamede sanık Cemal Albayrak'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

"ONUNLA GÖZ GÖZE GELMEK ZORDU"Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki Avukatı Hilal Özegen Coşkun "Sanığın tutukluluk halinin devam etmesi sevindirici" dedi. Müşteki Buse Güler ise "Sonuçta bir cani var karşınızda, onunla göz göze gelmek zordu. Kimse bunu hak etmez, ablasına ve annesine sesleniyorum; sizin de kızınız var onları düşünün" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf)


Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini 4 kez ateş ederek yaralayan sanık hakim karşına çıktı

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Silah, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini 4 kez ateş ederek yaralayan sanık hakim karşına çıktı - Son Dakika


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