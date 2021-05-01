Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KEDİLERE ZEHİR VERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI - Son Dakika

Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KEDİLERE ZEHİR VERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

01.05.2021 10:43
Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KEDİLERE ZEHİR VERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI, System.String[]

Son dakika gündem haberi... GAZİOSMANPAŞA'da peş peşe kedi ölümleri sonrası, mahalle sakinleri kedilerin bazı kişi ve ya kişilerce zehir verilerek öldürüldüğü iddia etti.

GAZİOSMANPAŞA'da peş peşe kedi ölümleri sonrası, mahalle sakinleri kedilerin bazı kişi ve ya kişilerce zehir verilerek öldürüldüğü iddia etti.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cebebi Caddesi üzerinde bulunan kedilerin ölümü sonrası, mahalle sakinleri tarafından tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, kedilerin bazı kişiler tarafından zehirli et verilerek öldürüldüğünü iddia etti. Son bir ay içinde Cebeci Caddesi çevresinde 5 kedinin ani ölümü sonrası mahalle sakinleri yetkilere seslenerek gereğinin yapılmasını istedi.

Mahalle sakini Ferhat Görtürk, "Burada 4-5 kedi yavrusu vardı. Büyüttük biraz kendine geldiler sonra 3 tane yavru öldü. Hepsi aynı şekilde öldü. Ağzından beyaz beyaz akıntılar, gözlerinin etrafı morarma şekilde, kusmalar ve kafa yerde gezmeleri şekilde sırayla öldüler. Ölen kedileri ben kendim konteynere attım. Bugün de bu son kedi aynı şekilde olunca, şüphelendik. 4 gündür oluyor birileri yapıyor, yakalarsak şikayet edeceğiz. Bunların zehirlendiğini düşünüyoruz. Bütün kediler öldü bir bu kaldı. Buna bir çözüm bulsunlar. Bu vahşete bir son verilsin" dedi.  Fırat Candan ise, "Bizimde aynı şekilde iki tane kedimiz vardı. Herhalde bunlara zehirli et veriyorlar. Bu hayvanların burnundan ağzından akıntılar geliyor. Hayvanların yürümeye mecali yok. Son bir ay içinde 5 tane kedi öldü. Birileri bunları zehirliyor." İfadesini kullandı.

- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KEDİLERE ZEHİR VERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI - Son Dakika


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