Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
24.12.2020 11:17
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 161 kilo hint keneviri, 123 kilo toz esrar, binlerce ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 161 kilo hint keneviri, 123 kilo toz esrar, binlerce ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen salı Gaziosmanpaşa'da operasyon düzenledi. Polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda valiz ve çantalarda paketlenmiş halde 161 kilo 700 gram hint keneviri, 123 kilo 420 gram toz halinde esrar maddesi, 45 bin adet ecstacy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi. M.E. (22), M.Ş. (36) ve N.S. (34) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı 3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi