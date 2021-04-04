Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı

04.04.2021 17:02
Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Taksi içerisinde gerçekleştirilen aramada vakumlanmış halde 545 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ile 1 adet cep telefonu da ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı

sentetik uyuşturucu, Gaziosmanpaşa, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı - Son Dakika


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