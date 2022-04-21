Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında

21.04.2022 10:17

Son dakika haber... İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi, kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana gelişi görülüyor.

Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında
Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında
Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında
Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında

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Gaziosmanpaşa, Hürriyet, İstanbul, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Gaziosmanpaşa'daki patlama güvenlik kamerasında - Son Dakika
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