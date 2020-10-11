Son dakika... Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.O'nun kullandığı ve freninin tutmadığı iddia edilen kamyonet, Yeni Mahalle 547. Sokak'taki rampadan inerken önce caddede seyir halindeki gelin arabasına, ardından 34 CUF 879 plakalı otomobile çarparak devrildi.

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