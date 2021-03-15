Son dakika haberi... - Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi - Son Dakika

- Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi

Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı

Dairenin duvarları yıkıldı, eşyalar çevreye saçıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkılırken, içindeki eşyalar çevreye saçıldı.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922 numaraları sokakta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan bir kişinin yaralandığı patlamada, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, 112 acil ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. Patlamanın etkisiyle evde bulunan eşyalar çevreye saçılırken, dairenin duvarlarında ağır hasar meydana geldi. Öte yandan polis ekipleri, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.