Gazipaşa ilçesinde yapımı devam eden serada çıkan yangın hasara yol açtı.
Aydın Mahallesi, Toktaşlar Parkı yanında bulunan sera inşaatından duman yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm sera, sera yapımında kullanılan malzemeler ve meyve ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gazipaşa'da yapımı süren serada yangın çıktı - Son Dakika