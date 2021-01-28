Son dakika: Gazze'de esir tutulan İsrailli askerlerin aileleri hükümete Hamas ile esir takasında bulunması çağrısı yaptı - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında esir alınan İsrailli asker Oron Şaul ile Hadar Goldin'in ailesi hükümete Hamas'la esir takası anlaşması yapması çağrısında bulundu.

İsrail Parlamentosu (Knesset) Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Knesset Dışişleri ve Güvenlik Komitesi, Şaul ile Goldin'in ailelerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Açıklamada, İsrailli parlamenterler ve Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir tutulan Şaul ile Goldin'in ailelerinin, İsrail hükümetini, tutukluları ülkeye döndürme konusunda ciddi olmamakla suçladığı belirtildi.

"Onların eve dönmesinin tek yolu esir takasıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oron Şaul'un kardeşi Aviram Şaul, "Kardeşimin esaretten dönmesi için 2 bin 388 gün bekledim. Oron düşmanla savaşmaya gitti ve yakalandı. Savaştan sonra esirler değiştirildi. Bu kötü bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Aviram ayrıca, "Oron ve Hadar ancak esir takası yapılırsa ülkelerine geri dönebilir. Onların gerçekten eve dönmesini istiyorsanız esir takası bunun tek yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

Esir İsrailli er Hadar Goldin'in kardeşi Tzur Goldin ise, "Kardeşim buradan bir saat uzakta, oldukça iyi bilinen bir yerde tutuluyor. Masadaki seçenekler hakkında entelektüel bir tartışma yapmak için burada değiliz. Buraya geldik çünkü İsrail hükümeti, izlediği politikanın kendi çocuklarının eve dönmesini sağlamak için çaba sarf etmekle alakası olmadığını son birkaç yıldır kanıtladı." görüşünü dile getirdi.

İsrail, iki askerin de öldürüldüğünü iddia ediyor

İsrail, bu iki askerin 2014 Gazze saldırısında öldürüldüğünü, Hamas'ın askerlerin cesetlerini ve iki İsrailliyi elinde bulundurduğunu söylüyor.

Diğer yandan Hamas ise iki askerin hayatta olup olmadığını açıklamayı reddediyor. Hamas, İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli tutukluyu da kapsayan bir esir değişimi için görüşmeler başlatmaya çalışıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2017'de, Gazze'de tutulan İsraillilerle ilgili olarak arabulucular aracılığıyla bir diyalog çağrısında bulundu, ancak o zamandan beri bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilemedi.

Hamas, İsrail'in meseleyi çözüme kavuşturup bu dosyayı kapatma konusunda ciddi olmadığını söylüyor.