Son dakika... Gazze'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika... Gazze'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış sürüyor

27.11.2020 15:45
Son dakika... Gazze'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri: İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 86'ya yükselirken, 922 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ağustos ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 86'ya yükselirken, 922 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ağustos ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 922 yeni vaka tespit edildiği, 270 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 86'ya, vaka sayısının da 18 bin 333'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 254 olduğu ifade edildi.

İsrail ablukasına Kovid-19 salgını da eklenince sağlık sektörünün ciddi anlamda zor günlerden geçtiği Gazze'de, ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısının görüldüğü vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü Gazze Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 2 gün önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarına sunulması gereken oksijeni sağlamakta zorlandıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, aktif vaka sayısının daha da artması halinde bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Ağustos, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gazze'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış sürüyor - Son Dakika


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