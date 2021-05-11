Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonunu başlattı - Son Dakika

Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonunu başlattı

11.05.2021 04:31

İsrail'in Gazze'de sivil, çocuk demeden saldırmasının ardından direniş grupları da karşı hamleye geçti. Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri bir operasyon başlattı.

Gazze'deki direniş grupları, İsrail ile gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak " Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonları başlattıklarını duyurdu.

Fetih Hareketi dışında Gazze'deki silahlı kanada sahip direniş gruplarını çatısı altında barındıran Ortak Operasyon Odasından yapılan açıklamada, Kudüs Kılıcı savaşı çerçevesinde, işgal güçlerine ait Gazze'nin kuzeyindeki bir askeri zırhlı aracın vurulduğu ve Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

"FATURA ÖDEME VAKTİ GELDİ"

Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun roket atışı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne de vicdanı olan zulmünde devam etti. Bundan dolayı, hesabının faturasını ödeme vakti geldi. Tüm gücümüzü, halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa olsunlar, bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır"

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı Kudüs'ün Kılıcı operasyonunu başlattı

İsrail, İşgal, Kudüs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonunu başlattı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (19)
  • Anladığı dilden cevap ver: Lanetli kavmin anlayacagı tek dil vardır bizim siyasetciler bunu gayet iyi billir. Laf edebiyatına artık herkesin karnı tok. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • IM: GEC KALDINIZ TASLA SAPANLA BU IS OLMAZ SILAHA SILAHLA KARSILIK VERIN.IKI TANE ASKERIN ÖLDURUP SILAHLARINI ALIRSANIZ ORADAKI DIGER ASKERLERI OLDURURSUNUZ.ONLARINDA SILAHLARINI ALDINIZMI DIGERLERINIDE ÖLDURURSUNUZ.SAVAŞIN TOPRAGINIZ IÇIN SAVAŞIN . Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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