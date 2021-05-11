Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika

İsrail'in Müslümanlara yönelik kutsalı Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı zulme, Filistin'den de karşılık veriliyor.

Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucunda 2 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Filistin'den atılan füze sonucunda 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bölgede gerilimin devam ettiği ve şehir merkezindekilerin başka bir füzeye karşın açık yerlerden uzaklaştığı kaydedildi.