İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi'nde 2 bin 672 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1916'sının Gazze Şeridi'nde, 756'sının Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Bu, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde salgının başladığı tarihten bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Filistin genelinde tedavi gören 18 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 15'e, toplam vaka sayısının da 287 bin 835'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 642 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 75 bini aştı.