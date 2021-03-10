Son dakika: Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son dakika: Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı
10.03.2021 20:55
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
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