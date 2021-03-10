Son dakika: Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı , PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.

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