Olay, Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir gece kulübünde 13 Haziran akşamı meydana geldi. B.A. ile gece kulübü çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., aracında bulunan tüfeği alıp, döndü. Tüfekle kulüp çalışanlarına doğru ateş açan B.A. daha sonra kaçarak uzaklaştı. Saçmaların isabet ettiği gece kulübü çalışanlarından 6'sı yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye geldi.

Kaynak: DHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gece kulübünde silahlı kavgada yaralanan İranlı öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.