Kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada - Son Dakika

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