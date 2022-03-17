Son dakika haberleri | Geçen yıl Belarus'a sığınan Polonyalı asker evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Geçen yıl Belarus'a sığınan Polonyalı asker evinde ölü bulundu

17.03.2022 23:16
Son dakika haberleri | Geçen yıl Belarus'a sığınan Polonyalı asker evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Beluras'tan siyasi sığınma talebinde bulunan Polonyalı asker, Belarus'un başkenti Minsk'te kaldığı evde asılı halde bulundu.

Beluras'tan siyasi sığınma talebinde bulunan Polonyalı asker, Belarus'un başkenti Minsk'te kaldığı evde asılı halde bulundu. Belarus Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ülkesinin mülteci politikasını onaylamadığını belirterek geçen Aralık ayında Belarus'tan siyasi sığınma talebinde bulunan Polonyalı asker Emil Czeczko, başkent Minsk'te kaldığı evde ölü bulundu. Belarus Soruşturma Komitesi, asılı halde bulunan Polonyalı askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklarken, üçüncü kişilerin katılımı dahil her ihtimali dikkate aldıklarını bildirdi.

ASKERİN FİRARI SONRASI SAVUNMA BAKANI 3 KOMUTANI GÖREVDEN ALMIŞTI

Czeczko Polonya ordusunda Wegorzewo 11. Topçu Alayı'nda görevli olarak geldiği Polonya-Belarus sınırında geçtiğimiz Aralık ayında ortadan kaybolmuştu. Güvenlik güçlerinin bölgede 24 saati aşan aramaları neticesinde Czeczko'nun Belarus'a geçtiği belirlenmişti. Polonyalı askerin ortadan kaybolmasının ardından Polonya medyasında Czeczko'nun annesini dövdüğü için hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ve hakkında açılan bir takım soruşturmalar nedeniyle ordudan ihraç tehlikesiyle karşı karşıya olduğu haberleri yer almıştı.

Firari asker, daha sonra Belarus devlet televizyonunda yayınlanan röportajında ülkesinin göç krizi ve mültecilere yönelik insanlık dışı muamele içeren politikasını onaylamadığı için sınırı geçerek siyasi sığınma talebinde bulunduğunu söylemişti.

Czeczko'nun firarının ardından Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak kanunla ciddi problemleri olan bir askerin sınır bölgesinde görevlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Czeczko'nun bağlı bulunduğu Batarya Komutanı, Takım Komutanı ve Filo Komutanı'nı görevden almıştı.

(Ebru Orhan/ İHA)

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Kaynak: İHA

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