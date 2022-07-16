Son dakika: Geçen yıl özel harekatçılar yakalamıştı... Evini ateşe verip balkondan atlayan genci itfaiyecinin ani refleksi kurtardı

Geçen sene özel harekatçılar yakalamıştı... Evini ateşe verip balkondan atlayan genci itfaiyecinin ani refleksi kurtardı

İntihara kalkışan gencin ölümün kıyısından döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi

Şişli'de heyecan dolu anlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Şişli'de bir genç, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra balkondan atlayarak intihar etmek istedi. Bir itfaiye erinin son anda yaptığı hamleyle, genç ölümden döndü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Niyazi A., anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra birlikte yaşadıkları daireyi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmek istedi ancak Niyazi A. buna izin vermedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İkna çabaları sonuçsuz kaldı

Niyazi A., balkona çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri tarafından atlama yatağı açıldı. Çevredekiler ve görevliler Niyazi A. (28)'yı ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Çabalar sonuç vermeyince polis ekipleri daireye girmek için harekete geçti. Polisin içeri girmeye çalıştığını gören Niyazi A. atlamak için balkonun kenarına geldi, o sırada herkes nefeslerini tutarak onu izledi.

İtfaiye erinin ani refleksi sayesinde ölümden döndü

Niyazi A., çevredekilerin telaşlı bakışları arasında binanın 3'üncü katından kendini aşağı bıraktı. Gencin atladığını gören bir itfaiye eri, yola düşeceğini hesaplayarak atlama yatağını düşeceği yöne doğru çekti. Niyazi A., itfaiye erinin bu ani refleksi sayesinde yere düşüp ölmekten kıl payı kurtuldu. Polis, Niyazi A.'yı gözaltına alarak ekip aracına bindirdi. 28 yaşındaki genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Niyazi A.'nın anne ve babası da ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı.

"Geçen sene atlamamıştı, bu sene atladı"

Evini ateşe verdikten sonra intihara kalkışan Niyazi A.'nın bir dönem spor hocalığını yaptığını söyleyen Halil Durna, "Daha önce de geçen sene bir olay yaşanmıştı. Kendisi sporcu bir çocuk, adı da Niyazi. Daha önceki senelerde annesi ile ilgili bir sorun çıkarttı. Geçen sene bireysel olarak bir sorun çıkarttı. Bu sene de yine aynı olay meydana geldi. Fakat geçen sene atlamamıştı. Geçen sene Özel Harekat Polisleri gelip yakalamıştı. Fakat bugün polis ön taraftan baskı yapınca yakalanmamak için arka taraftaki balkondan itfaiyenin kurmuş olduğu çadıra atladı. Aslında efendi, dürüst, çok delikanlı bir çocuk, artık ailesi ilgili bir sorunu mu var bilmiyorum. Kendisi üniversite mezunu, aklı başında, çok zeki bir çocuk. Gel gelelim ki kendi kendine birtakım sorunlar çıkarıyor. Doktora gidip ilaç almasına rağmen, bazen aşırı derecede stresli olduğu zaman bu tip olaylara meydan veriyor" dedi.

"Evi ateşe verip aşağı atladı"

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Erkan Akdere ise, "Akıl sağlığı yerinde olmayan bir arkadaş evi yakmış, annesine zarar vermeye kalkmış. Geçenlerde yine yapmıştı. İki sene falan oluyor. Aklında bir şey var herhalde, sıkıntıları var. Evi ateşe verip aşağı atladı. Onu itfaiyeci kurtardı. Tek başınaydı, şişme hava yastığını köşeye çekerek, tam köşeye düşmesini engelledi, kurtardı. İtfaiyecinin çektiği köşeden sektiği için öyle oldu. Yakaladılar, kelepçelediler ve götürdüler. Herhangi bir yerine bir şey olmadı" diye konuştu.

Geçen yıl da binayı patlatacağını söylemişti

Öte yandan, Niyazi A. geçen yıl mart ayında da benzer bir olay gerçekleştirmişti. Niyazi A., balkona çıkarak, "Burayı patlatacağım. TSK gelecek, Jandarma helikopteri gelecek, askeriye gelecek ben aşağıya inmem" şeklinde sözler söylemiş, daha sonra Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Ölümün kıyısından döndüğü an kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, atlama yatağının kenarında duran itfaiye erinin yatağı kendine doğru çektiği, Niyazi A.'nın bu sayede yatağın içine düştüğü görüldü. Görüntülerin devamında, Niyazi A. polis ekiplerince kelepçelenerek oradan götürüldü.