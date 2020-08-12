Son Dakika: Geçmişe ışık tutan buluntular TÜBİTAK'ta tarihlendiriliyor - Son Dakika

Son Dakika: Geçmişe ışık tutan buluntular TÜBİTAK'ta tarihlendiriliyor

Son dakika teknoloji haberine göre Arkeoloji alanında son yılların en büyük keşifleri olan Göbeklitepe ve Çatalhöyük yerleşimlerinde gün yüzüne çıkarılan kalıntıların tarihlendirme analizleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK MAM) yer alan Karbon 14...

Son Dakika: Geçmişe ışık tutan buluntular TÜBİTAK'ta tarihlendiriliyor, System.String[]

Arkeoloji alanında son yılların en büyük keşifleri olan Göbeklitepe ve Çatalhöyük yerleşimlerinde gün yüzüne çıkarılan kalıntıların tarihlendirme analizleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK MAM) yer alan Karbon 14 Laboratuvarı'nda gerçekleştiriliyor.

Gebze'deki TÜBİTAK MAM'a bağlı Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünde 2016 yılında kurulan laboratuvarda, insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik kazı alanlarında bulunan örneklerin tarihlendirme çalışmaları yapılıyor.

Karbon 14 yöntemi ile organik kalıntıların tarihlendirilmesi ve yaş tayini alanlarında 50 bin yıl geriye gidilebiliyor.

Türkiye gibi tarih öncesi ve sonrası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yer alan bir ülke için kritik önem taşıyan laboratuvar, daha önce yüksek bedeller karşılığında yurt dışında yaptırılan yaş tayini testlerini çok daha ucuza ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

"Dünyaya analiz satabilecek seviyeye geldik"

TÜBİTAK MAM Karbon 14 Laboratuvar Sorumlusu Dr. Turhan Doğan, AA muhabirine, Karbon 14 Laboratuvarının 2016 yılında son teknoloji kullanılarak kurulduğunu söyledi.

Laboratuvarda yapılan analizlerin arkeoloji ile yer ve nükleer bilimler alanlarına hizmet verdiğini belirten Doğan, "2016'dan önce Türkiye'deki arkeoloji, deprem çalışmalarıyla ilgili tüm tarihlendirme hizmetleri yurt dışından temin ediliyordu ve ülkemizden bir döviz kaybı vardı. Biz şimdi bunu tersine çevirdik." diye konuştu.

Doğan, laboratuvarın Türkiye'deki bütün ihtiyacı karşılayacak kapasitede olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Laboratuvarımız kuruluşundan bu yana Türkiye'deki 100'den fazla kurum ve kuruluşa hizmet vermiştir. Bununla birlikte yurt dışına da hizmet vermekteyiz. Yurt dışına verdiğimiz hizmetleri üç kategoride toplayabiliriz; yurt dışından bize yapılan başvurular, yabancı araştırmacıların Türkiye'de yaptığı araştırmalara destek ve Türk bilim insanlarının yurt dışında yaptığı işlere tarihlendirme desteği veriyoruz. Dolayısıyla şu anda dünyadaki son teknoloji ve yetkin bilim insanlarıyla bu laboratuvarı çalıştırıyoruz. Geçen yıl ABD, Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu'da birkaç ülkeye analiz sattık. Yani bize malzeme gönderdiler, biz ölçüm yaptık ve sonuçlarını rapor olarak gönderdik ve bunun karşılığında da analiz bedeli aldık. Yani biz analiz talep eden değil, bütün dünyaya analiz satabilecek seviyeye geldik."

"Göbeklitepe örneklerini biz tarihlendiriyoruz"

Canlıya dair her malzemeyi tarihlendirebildiklerini dile getiren Doğan, "Burada bir canlıya ait olmak kaydıyla herhangi bir malzemeyi 50 bin yıla kadar tarihlendirebiliyoruz. Bu bir polen de bir mamut kemiği de olabilir. Bunu yaparken sadece 10 miligram bir fosil kalıntısı bizim oradaki faaliyeti veya oradaki canlıyı tarihlendirmemiz için yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Doğan, laboratuvar kurulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde Bakanlığın bütün teşkilatları vasıtasıyla örnek kabul etmeye başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda da laboratuvarımız aktif olarak çalışmaya başladığından beri Göbeklitepe örneklerini biz tarihlendiriyoruz. Göbeklitepe çok önemli bir yer çünkü insanlık tarihi yeniden ele alınıyor. Bu sene Göbeklitepe'nin kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ile yakın temas içinde görüşüyoruz. Bundan sonra oranın özelinde daha fazla analiz yaparak, açılmış 3 höyüğün ve kazı çalışması devam eden çevredeki 3 höyüğün bütün tarihlendirme hizmetlerini beraber çalışacağız. Ayrıca sadece tarihlendirme değil, Göbeklitepe'de insanlar ne yiyip içti, nasıl beslendi... Paleo diyet dediğimiz izotop çalışmalarını da Göbeklitepe kazı ekibiyle hem bugüne kadar toplanmış malzemeler özelinde hem de bundan sonraki çalışmalar özelinde laboratuvarımızda ortak yapacağız. Bununla ilgili büyük bir proje hazırlığı içindeyiz."

Doğan, söz konusu proje desteklendiğinde Göbeklitepe'deki bütün kültür mirasının, ülkenin bilim insanlarının kendi imkanlarıyla çalışabilecek duruma geleceğini sözlerine ekledi.

Bakan Varank'tan fotoğraflı paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "İlk fotoğraf 7 bin 700 yaşında kemik, Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü'nden çıkarıldı. 2. fotoğraf 4 bin yaşında çitlembik tohumu, Hatay-Aççana Höyük'te bulundu. Yaşlarını nereden mi biliyoruz? TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yer alan AMS Laboratuvarı'nda yaptığımız testlerden." ifadelerini kullanmıştı.

Göbeklitepe, Arkeoloji, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son Dakika: Geçmişe ışık tutan buluntular TÜBİTAK'ta tarihlendiriliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı         
15:05
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor         
14:41
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu         
12:48
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti         
21:31
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi         
19:52
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 17:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Geçmişe ışık tutan buluntular TÜBİTAK'ta tarihlendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei