Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
27.11.2022 07:49
Son dakika! Geçtiğimiz hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. AFAD saat 06.57 itibarıyla Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bolu ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.
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27.11.2022 08:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika