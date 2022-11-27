Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

27.11.2022 07:49
Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son dakika! Geçtiğimiz hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. AFAD saat 06.57 itibarıyla Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bolu ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.

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SON DAKİKA: Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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