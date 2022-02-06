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Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika

Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI

06.02.2022 10:44

Son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir otomobil, bir hafif ticari araç ve hasta taşıyan ambulansın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir otomobil, bir hafif ticari araç ve hasta taşıyan ambulansın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gediz- Uşak Karayolu üzerindeki Jandarma Karakolu Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşıyan Süleyman Yılmaz (64) yönetimindeki 43 AG 891 plakalı ambulans, kavşakta Muratdağı yönüne gitmekte olan Şuayip Kart (31) yönetimindeki 43 LH 494 plakalı hafif ticari araç ve Mehmet Koç'un (49) kullandığı 06 EF 1181 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Süleyman Yılmaz ile ambulanstaki Bülent Butekin (48), Ayşegül Uşak (43), hasta Şaban Altaş (62), hafif ticari aracın sürücüsü Şuayip Kart ile otomobilin sürücüsü Mehmet Koç ve yanında bulunan Nurettin Talha Koç (67), Aysel Koç (75), Nurettin Koç ve Mustafa Asım Karabey (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER Mehmet ALTINTAŞGEDİZ (Kütahya), (DHA)-

Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI

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Ambulans, Otomobil, Kütahya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | GEDİZ'DE AMBULANS İLE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika
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