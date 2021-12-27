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Son dakika! Gediz'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi - Son Dakika

Son dakika! Gediz'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi

27.12.2021 14:34
Son dakika! Gediz'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi

Son dakika gündem haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Orman İşletme personeli ile 60 gönüllüye "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Orman İşletme personeli ile 60 gönüllüye "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi.

Uzman eğitmen orman mühendisi Azmet Başar Kavcin tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde verilen 8 saatlik eğitimde, temel orman yangını bilgisi, yangına müdahale yöntemleri, ilkyardım, kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında yararlanılan el aletleri ve araçları kullanımı konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimde, arazöz ve ilk müdahale araçları başında da uygulama yapıldı.

Daha sonra yapılan sınavda başarılı olanlara ise eğitim katılım belgeleri takdim edildi.

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İş Güvenliği, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika! Gediz'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi - Son Dakika
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