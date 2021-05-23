Son dakika... Gediz'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Uşak Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı fabrikadan çıkarak Gediz'deki ikametine dönmekte olan Hüseyin Ö. (42) yönetimindeki 64 DK 235 plakalı araç, Gediz-Uşak Karayolu Kısık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Hüseyin Ö. sıkıştığı araç içerisinde yaşamını yitirirken, cesedini olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA