Üye Girişi
Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor - Son Dakika

Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor

22.06.2021 15:43

Son dakika gelişmesine göre Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor Ordu Fen Lisesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı ve Geleceğe Adımlar Platformu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, çocukların sanal ortamdan kurtularak, şiddetsiz iletişim kurabilmeleri adına 'Geleceğe...

Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor

ORDU - Ordu Fen Lisesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı ve Geleceğe Adımlar Platformu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, çocukların sanal ortamdan kurtularak, şiddetsiz iletişim kurabilmeleri adına 'Geleceğe Adımlar' projesi hayata geçirildi.

Ordu Fen Lisesi ile proje ortakları tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Adımlar' projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaşmaları, şiddetsiz iletişim kurabilmeleri, empati yaparak işbirliği içerisinde sorunları çözebilmeleri gibi çok fazla sorunları çözmede yardımcı olmaları amaçlanıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan şuanda 50 öğrencinin katılım sağladığı projeye katılım ise artıyor.

"Projenin amacı, beyaz ekran bağımlılığını kırmak ve öğrencileri sosyal yapmak"

Proje hakkında bilgilendirme bulunan Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen, hedef kitlenin 6,7,8,9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri olduğunu söyledi. Projenin amacının, çocukların telefon ve tablet gibi bağımlılıklarını kırabilmek olduğuna değinen Türkmen, "Geleceğe Adımlar projesi ile ilgili okulumuzda 6,7,8,9 ve 10'uncu sınıflar hedef kitlemiz olmak üzere projeyi başlattık. Projenin amacı, pandemi öncesinde var olan, pandemide oldukça artan beyaz ekran bağımlılığını kırabilmek, öğrencilerin iletişim kurabilme becerilerini yükseltmek ve hep şikayete geldiğimiz çocuklarımızın asosyal olması gibi olumsuzlukları olumluya döndürmek adına istasyon çalışması yaptığımız bir proje. Proje ortağımız SEYEP, üniversitede psikoloji ve hukuk okuyan öğrencilerimiz burada, projeye katılan öğrencilerimize değişik istasyonlarda bilgilendirme yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide ben de varım' programı başladı. O programla da tam uyuşan projeye öğrencilerimiz iki gündür yoğun bir katılım gösteriyorlar" dedi.

Projenin 5 gün süreceğini ve yaklaşık 50 öğrencinin katılım sağladığını ancak sayının giderek arttığını ifade eden Türkmen, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu projenin, Türkiye'de 4'üncü, Karadeniz Bölgesi'nde ise ilk kez gerçekleştirildiğini kaydeden Türkmen, "Ben inanıyorum bu proje Türkiye genelinde yayılacak ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sunacak" şeklinde konuştu.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Seda Yekeler, "Geleceğe Adımlar platformu ile koordinatörlüğünde bir araya geldik. İçerisinde çok farklı eğitimlerin olduğu, gerçekten gelecekte gençlerin aydınlık bakabilmesi için çok önemli eğitimler veriliyor. Biz de SEYEV olarak amacımız, Türkiye dünyaya açılsın, dil edinip ülkemizin başarılını daha iyi anlatmasıydı" ifadelerine yer verdi.

"24 kişilik ekip ile eğitimler sürüyor"

Geleceğe Adımlar Proje Koordinatörü Av. Elif Görgülü ise 24 kişilik ekipler eğitimin sürdüğünü kaydederek, "Eğitim alanında tamamen çocuklarımızın gelişimleri ve farkındalık kazanmaları ve kurdukları hayali gerçekleştirme çabaları için tamamen Türkiye'nin çok değerli üniversitelerinde okuyan 24 kişiden oluşan ekiple burada öğrencilerimize eğitimleri vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ordu Fen Lisesi Rehber Öğretmeni ve Psikoloij Danışam Mehmet Dikenoğlu, "5 yıl önce Ordu Fen Lisesi'nden, geleceğe umutla bakarsın sloganı ile yola çıktık. Geleceğe umutla bakmak için bugün SEYEV ve Geleceğe Adımlar ekibi ile bir araya geldik. Ordu'da çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz ve çocuklarımızın yüreğine dokunuyoruz.

Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor
Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor
Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor
Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor

Seda Yekeler, Türkiye, Türkmen, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı 16:22 Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi 16:06 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! 15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor 15:09 Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle 14:37 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi 14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:06 Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı
15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!
Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti         
16:22
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor         
16:07
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı         
15:36
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı         
14:48
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?         
14:06
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 16:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement