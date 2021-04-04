Çan ilçesinde 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bir eve yapılan kumar baskınında, birinci kat penceresinden atlayarak polisten kaçmaya çalışırken kolunu kırdığı ileri sürülen Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, geçen günlerde Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı eve dün akşam saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı. Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gelecek Partisi eski il başkanı yine kumar operasyonunda yakalandı, bu kez de ayağını kırdı - Son Dakika