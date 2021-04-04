Gelecek Partisi eski il başkanı yine kumar operasyonunda yakalandı, bu kez de ayağını kırdı - Son Dakika

Gelecek Partisi eski il başkanı yine kumar operasyonunda yakalandı, bu kez de ayağını kırdı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Gelecek Partisi'nin eski il başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin kumar oynanan bir eve yaptığı baskından kaçarken pencereden atlayıp, ayağını kırdı. Yıldırım'ın, geçen mayıs ayında da yine kumar oynanan aynı evde polisten kaçarken pencereden atlayıp, kolunu kırdığı ileri sürülmüştü.

Çan ilçesinde 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bir eve yapılan kumar baskınında, birinci kat penceresinden atlayarak polisten kaçmaya çalışırken kolunu kırdığı ileri sürülen Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, geçen günlerde Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı eve dün akşam saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı. Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi. BU KEZ DE AYAĞINI KIRDI Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Gelecek Partisi eski il başkanı Hüseyin Yıldırım'ın bu kez de ayağı kırıldı. Önceki baskında "Kumar oynamıyordum, çay içiyordum" diyen Yıldırım'ın polise yine aynı savunmayı yaptığı öğrenildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç, Ş.Ç, A.B, H.K, M.T, M.P, A.O.I, H.Y, Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Gelecek Partisi eski il başkanı Hüseyin Yıldırım'ın bu kez de ayağı kırıldı. Önceki baskında "Kumar oynamıyordum, çay içiyordum" diyen Yıldırım'ın polise yine aynı savunmayı yaptığı öğrenildi.Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç, Ş.Ç, A.B, H.K, M.T, M.P, A.O.I, H.Y, Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem uygulanacak.

Son Dakika

Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir

Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı

Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti