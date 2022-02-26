Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi

26.02.2022 19:53
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi

Son dakika gelişmesine göre AYDIN Bozdoğan Geleneksel 17'nci Deve Güreşleri Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen yaklaşık 160 devenin katılımıyla yapıldı.

AYDIN Bozdoğan Geleneksel 17'nci Deve Güreşleri Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen yaklaşık 160 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşleri 10 binden fazla seyirci izledi.

Bozdoğan 17'nci Geleneksel Deve Güreşleri'nde üç bölgeden gelen 160 deve yarıştı. Yoğun ilginin olduğu güreşlerde açılış konuşması yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Belediyenin mali durumu kötü olduğu için birileri deve güreşi yapamazlar" dedi.10 binden fazla seyircinin takip ettiği güreşlerde Belediye başkanı Altıntaş, "Bozdoğan, Yörük kültüründen gelen devecilik kültürü olan deveciliği seven kültürünü seven bir halktan oluşuyor. Destek veren esnafımıza, iş insanlarımıza ve fedakar devecilere çok teşekkür ederim. Onlar bize omuz verdi. Allah'ın izniyle geleneksel deve güreşlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Buradan da tüm halkımıza söz veriyorum. Güreşlerimiz devam edecek" dedi.


Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi
YORUMLAR
500

Bozdoğan, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement