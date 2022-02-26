Son dakika: Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika

AYDIN Bozdoğan Geleneksel 17'nci Deve Güreşleri Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen yaklaşık 160 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşleri 10 binden fazla seyirci izledi.

Bozdoğan 17'nci Geleneksel Deve Güreşleri'nde üç bölgeden gelen 160 deve yarıştı. Yoğun ilginin olduğu güreşlerde açılış konuşması yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Belediyenin mali durumu kötü olduğu için birileri deve güreşi yapamazlar" dedi.10 binden fazla seyircinin takip ettiği güreşlerde Belediye başkanı Altıntaş, "Bozdoğan, Yörük kültüründen gelen devecilik kültürü olan deveciliği seven kültürünü seven bir halktan oluşuyor. Destek veren esnafımıza, iş insanlarımıza ve fedakar devecilere çok teşekkür ederim. Onlar bize omuz verdi. Allah'ın izniyle geleneksel deve güreşlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Buradan da tüm halkımıza söz veriyorum. Güreşlerimiz devam edecek" dedi.