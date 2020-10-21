Son dakika: "Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi" - Son Dakika

Son dakika: "Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi"

21.10.2020 16:49
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Son dakika haberler: Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Hat, ebru, mozaik, çini, kat'ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi sanatı alanında eserlerin yer aldığı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Girişi Fuaye Alanında sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörü Leyla Kara Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi Eyüpsultan Belediyesi'nin kültür sezon açılışı kapsamında düzenlediklerini belirterek, "Eyüpsultan kadim bir belde, derdimiz bu kadim beldede geleneksel sanatları daha iyi, daha doğru ve daha düzgün bir biçimde göstermek. Bu fikirden hareketle oluşturduğumuz bir seçki var." dedi.

Kara, 41 ayrı sanatçıya ait 41 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarına işaret ederek, "Bu sanatçıların büyük çoğunluğu geleneksel sanatların duayeni olarak kabul edilen isimlerden oluşuyor. Aynı zamanda benim, 'meşalenin yeni temsilcileri' dediğim genç kuşaktan isimlerin de eserleri bulunuyor. Bu yolla aslında iyi bir seçki üzerinden geleneksel sanatların hem eski tarzını hem özgün, kendi alanında üsluplaşmış yeni kuşağın işlerini göstermeyi amaçladım." diye konuştu.

Hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar da açılışta yaptığı konuşmada, "Biz birbirimizi tanımadığımız müddetçe başkaları bizi tanımayacak. Bu günler geçecek, unutmayalım insanlığımız kalmak zorunda. İnsanlığın ayakta kalması için de örneklerini gördüğünüz sanat son derece önemli. Herkese sanatı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi" 15 gün boyunca açık

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise serginin hayırlı olması ve salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, "Bundan sonraki süreçte çocukları, gençleri bu sanata ısındıran ve o sanatın devam etmesini sağlayacak birtakım altyapıların da yapılacağı bir yer olacak Eyüpsultan. O yüzden sergilerin burada olmasına önem veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler hangi sanat alanıyla ilgilenmek istiyorsa hepsinin bir karşılığı Eyüpsultan Belediyesi'nde olacaktır." değerlendirmesin yaptı.

Fuat Başar, Turan Sevgili, Etem Çalışkan, Arzu Tozlu, Serap Bostancı, Firdevs Çalkanoğlu ve Reza Hemmatirad başta olmak üzere 41 sanatçının eserleriyle katkı sunduğu sergi 15 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Başkanlık Sistemi, Fuat Başar, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: 'Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi' - Son Dakika

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