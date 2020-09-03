Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.20 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35 milyar 995 milyon lira teklif geldi.

TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü ortalama yüzde 10.11 ve Çarşamba günü de ortalama yüzde 10.10 basit faizle 10'ar milyar TL verdi.