Son dakika: Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri için hazırlıklar sürüyor

Yunusemre Belediyesi tarafından 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirecek olan 6. Yuntdağı Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar sürüyor. Bir yıl aranın ardından güzel bir organizasyon yapmak istediklerini dile getiren Başkan Çerçi, bu konuda yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Yuntdağı Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Bir yıl aranın ardından güzel bir organizasyona daha imza atmak istediklerini aktaran Başkan Çerçi, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz 3 Ekim 2021 Pazar Günü Ortaköy Er Meydanı'nda yapılacak. Türkiye çapında 60'a yakın altın kemer almış başpehlivanlarımız başta olmak üzere 14 boyda 500 civarında pehlivanımız oraya teşrif ederek halkımız ile buluşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Hükümet Konağı önünden Şehit Ömer Halisdemir Parkı'na kadar kortej düzenleyeceğiz. 3 Ekim Pazar Günü de Ortaköy Er Meydanında yağlı güreşlerimiz olacak. Korona virüs tedbirlerine uyarak organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak Ege Bölgesi'nde en büyük güreş organizasyonu yapan belediyeyiz. Ortaköy Er Meydanı'ndan tribünü, kafesi, otoparkı, mesire alanlarıyla Türkiye'de güreş organizasyonu yapılan en uygun yerlerden birisi. Tüm hemşehrilerimizi ata sporumuza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - MANİSA