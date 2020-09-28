Son dakika haberleri: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE polisinin, Gelibolu ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Son dakika haberleri: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE polisinin, Gelibolu ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, bir iş yerinde 29 bin 600 adet doldurulmuş sigara, tamamı gümrük kaçağı olduğu belirlenen; 28 paket tütün, 9 kutu içerisinde 800 adet boş makaron, 750 adet çakmak, 12 kutu çay, 30 paket nargile kömürü, bin 350 paket sigara sarma kağıdı ile 31 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi. Bulunan 40 kilogram kıyılmış tütün ise idari yaptırım için İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak tütün mamullerinin ele geçirildiği iş yeri sahibi şüpheli F.K.'ye, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. F.K., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberleri: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale, Gelibolu, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

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