Son dakika: Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtlar FPV dronla görüntülendi - Son Dakika

Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda simge noktalardan Şehitler Abidesi ile 57. Alay Piyade Şehitliği ve Anıtı, FPV dronla görüntülendi.

"Çanakkale destanı"nın yazıldığı yarımada en yoğun günlerinden birini karşılamaya hazırlanıyor.

Bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek törenler öncesi yapılan hazırlıklarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği törenlere saatler kala ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar Şehitler Abidesi ile 57. Piyade Şehitliği ve Anıtı oldu.

Yarımadanın simge noktaları ve tarihi güzelliği, Anadolu Ajansı (AA) tarafından FPV dronla görüntülendi.

Pilotun gözünden uçuş izlenimi veren dron görüntülerinde, tören için yapılan hazırlıkların yanı sıra askerlerin provaları yer aldı.

Şehitler Abidesi

Şehitler Abidesi, Çanakkale Savaşları esnasında şehit olan askerler anısına yaptırıldı.

Projesi 37 eser arasından seçilen ve Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve Feridun Kip'e ait olan anıtın yapımına 17 Nisan 1954'te başlandı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Morto Koyu'nda bulunan Hisarlık Tepe'de, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden 250 bin şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 250 bin mimari unsur kullanılarak inşa edilen 4 ayaklı yapı, 21 Ağustos 1960'ta Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümünde ziyarete açıldı.

57. Piyade Alayı Şehitliği ve Anıtı

Mimar Nejat Dinçel tarafından tasarlanan 57. Alay Şehitliği ve Anıtı, 12 Aralık 1992'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kabatepe-Conkbayırı yolu kenarında, Kılıçbayır'ın güney ucunda inşa edildi.

Savaş sırasında yabancı askerlerin "satranç tahtası" adını verdikleri bölgedeki şehitlik, Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarında kullanılan kevser taşından yapıldı.