Son Dakika: Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı - Son Dakika

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri Dönmez, miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan Dönmez, Ali Dönmez ve Aykut Dönmez arasında bölüştürdü. Önceki sabah köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

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