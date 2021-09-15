Geliri selden etkilenenlere bağışlanacak Bi-re-y resim sergisi Liv Hospital Vadi İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika

Ressam Tülin Kanun'un koordinasyonunda, öğrencilerinin eserlerinden oluşan Bir Resim Yap (Bi-re-y) Projesi resim sergisinin açılışı yapıldı.

Liv Hospital Vadi İstanbul'daki açılışa Ahbap Derneği Kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ile TRT İstanbul Radyosu Türk halk müziği ses sanatçısı Nursaç Doğanışık da katıldı.

Sergide satılan tüm eserlerin gelirleri Kastamonu'ndaki sel felaketinde mağdur olan ailelere bağışlanacak.

Sergi açılışında AA muhabirine konuşan Kanun, proje kapsamında 7. kez sergi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kanun, Liv Hospital'den sergi teklifi alınca mutlu olduklarını, satılan tablolardan elde edilen gelirin Kastamonu'daki sel felaketinde mağdur olan aileler için Ahbap Derneği'ne verileceğini belirtti.

Haluk Levent'le çok eski bir dostluğunun olduğunu kaydeden Kanun, şöyle devam etti:

"O da bu bağışları felaket mağdurları için kullanacak. Çok mutluyuz. Liv Hospital'in tüm organizasyonlarında bulunmaya çalışıyoruz. Bundan önceki sergilerimizde hastalıklara farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Projenin çıkış noktası da buydu. Sürekli üretip yardımlarda kullanılmasını istiyoruz. Bu, öğrencilerim adına da çok iyi oluyor. Erken yaşlarda sergide bulunmuş, bir yandan da hayırlı bir yapmış oluyorlar."

"Ahbap Derneği'nin başarısını Ahbap çocuklarının yaptığına inanıyorum"

Şarkıcı Haluk Levent ise sergide satılan eserlerden elde edilecek gelirin derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Levent, felaket bölgelerinde bütün birimlerle iş birliği protokolleri yaptıklarını ve ortak çalışmaya önem verdiklerine kaydederek, "Bizler elimizden ne geliyorsa bu memleket için yapmaya devam edeceğiz. Hiç felaket olmasın ki hiç yardım da yapmayalım ama maalesef felaketler bitmiyor. Küresel iklim değişiklikler vesaire... Ben Ahbap Derneği'nin başarısını Ahbap çocuklarının yaptığına inanıyorum. Ben Haluk Ağabeyleri olarak bir nevi yönetiyorum ama sahada çok çalışan onlar." ifadelerini kullandı.

Fami Musiki ve Sanat Derneğinin konser verdiği etkinlik, Haluk Levent'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Sertaç Çiçek, Prof. Dr. Gökhan Kahveci, Doç. Dr. Ali Buturak ve Uzman Dr. Utku Zor'un konuşmacı olduğu "Kalbi Genç Tutmak için 10 Etkili Tavsiye" başlıklı söyleşiyle sona erdi.