Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Serbest Bölge'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Novorossiysk-Samsun seferi yapan Rus bandralı gemide çalışan Celal Oral (37) iş kazası geçirip olay yerinde hayatını kaybetti. Celal Oral'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Gemide şüpheli ölüm - Son Dakika

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