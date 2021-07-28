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Son Dakika | "GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor" - Son Dakika

Son Dakika | "GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor"

28.07.2021 11:24
Son Dakika |

Son dakika haberlerine göre Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin (GEN) halka arzı onaylandı.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin (GEN) halka arzı onaylandı. GEN'in halka arzı GENIL kodu ile, 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arz süreci ile yatırımlarını artırmak ve sektördeki yerini daha da güçlendirmek istediklerini belirten GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, şirketin sektördeki yeri hakkında bilgiler verdi. Gülmüş, "GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

GEN'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması ile sürecin başladığını aktaran Gülmüş, şirket olarak çok heyecanlı olduklarını ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

"NADİR HASTALIKLARDA AKLA İLK GELEN FİRMAYIZ"

GEN olarak, nadir hastalığa sahip kişilere yeni tedavi seçenekleri sunmaya çalıştıklarını belirten Abidin Gülmüş, 1999 yılında ilk ilaç ruhsatını almalarıyla beraber kendilerine cesur ve yenilikçi bir yol haritası çizdiklerini aktardı. Gülmüş, "Bugün geldiğimiz noktada eğer uluslararası bir biyoteknoloji firması Türkiye pazarına girmek istiyorsa mutlaka yolu GEN'den geçiyor. Nadir hastalıkların tedavisi denilince akla ilk gelen firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Gülmüş, şu an itibariyle 20 partnerle, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi birçok ülkede çalışmalarına ve yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

"GELİRİN BÜYÜK BİR KISMI KÜRESEL OYUNCU OLMAK İÇİN KULLANILACAK"

Gülmüş, 23 yılı kapsayan deneyimleri, yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve uluslararası ortaklıkları ile ilaç sektöründe sağlam adımlar attıklarını belirterek bu adımları hızlandırmayı hedeflediklerini aktardı. "En büyük hedefimiz, 3 yıllık süreç içerisinde ürettiğimiz ürünlerin yüzde 70'ini ihraç edebilir bir konuma gelmek" şeklinde konuşan Gülmüş, halka arzdan elde edilen gelirin büyük bir kısmını küresel bir oyuncu olmak için harcayacaklarını aktardı.

"TÜRKİYE'DE YAPILAN BİR ÜRÜNÜ DÜNYANIN KULLANIMINA SUNMAK İSTİYORUZ"

FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) ve EMA'dan (Avrupa İlaç Ajansı) onay beklediklerini de sözlerine ekleyen Gülmüş, "Türkiye'de henüz yapılmayanı yapmak; ön klinik çalışmalardan başlayarak FAZ 1-2-3 çalışmalarının Türkiye'de yapıldığı bir ürünü tüm dünyanın kullanımına sunduğumuzu göstermek istiyoruz. Şimdiye kadarki birikimlerimiz, uzman kadromuz ve halka arz ile genişleyecek olan yatırımlarımız sayesinde bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim tek hedefimiz büyümek" ifadelerini kullandı.

"ÖZKAYNAKLARI GÜÇLÜ BİR ŞİRKETİZ"

Halka arz ile ilgili de bilgiler veren Gülmüş, GEN'in 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatının 10,75 TL olarak belirlendiğini aktardı. Gülmüş, "OYAK Yatırım liderliğinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak" diye konuştu.

"Oldukça sağlıklı bir finansal yapıya sahip ve özkaynakları güçlü bir şirketiz" diyen Gülmüş, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilaç firmalardan biri olarak GEN'in bu yoldan vazgeçmeden devam etmek için halka arz ile yeni ortaklar kazanmak istediklerini sözlerine ekledi. Gülmüş, halka arz sonrası gelirin önemli bir bölümünü şirket içinde değerlendirerek, özellikle küresel alandaki varlıklarını genişletmek istediklerini belirtti.


Son Dakika | GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor
Son Dakika | GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Yol Haritası, Türkiye, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | 'GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor' - Son Dakika Ekonomi


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