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Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı - Son Dakika

Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı

19.01.2022 21:06

Edinilen son dakika gelişmesine göre Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı Dairesinde çıkan yangında, yardıma gelen komşusuyla balkonda mahsur kaldı İki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yangında dumandan zehirlenerek telef olan papağanına gözyaşı döktü Antalya'da çıkan yangında bir daire duman...

Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı

Dairesinde çıkan yangında, yardıma gelen komşusuyla balkonda mahsur kaldı

İki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangında dumandan zehirlenerek telef olan papağanına gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da çıkan yangında bir daire duman altında kalırken, dışarı çıkamayan genç kadın ve yardıma gelen komşusu balkonda mahsur kaldı. İki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı, genç kadın dumandan zehirlenerek ölen kuşu için ağladı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi, 1058 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde çıktı. 26 yaşındaki Emel Uyan evde olduğu esnada bulaşık makinesinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden Uyan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Genç kadının yardımına alt kattaki komşusu Mehmet Toprak koştu. Yangını söndürmeye çalışan ikili başarılı olamadı ve siyah dumanlar tüm daireyi kapladı. Daire çıkış kapısına çıkamayan iki kişi kendilerini güçlükle balkona attı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Balkonda mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Balkondan evinden dumanların çıktığını gören Uyan, gözyaşlarını tutamadı.

Binaya yakın şekilde çok sayıda otomobilin park halinde olması nedeniyle, itfaiye merdiven açmak için zorlandı. Vatandaşlarında panik yaşadığı yangında iki kişi balkonda bazen yoğun duman altında kaldı. Daire kapısını açarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü ve dumanın tahliye edilmesinin ardından Emel Uyan ve Mehmet Toprak'ı binadan çıkarıldı. Ambulansa alınan Uyan, kısa tedavisi sonrası binanın bahçesine geldi. Yüzü simsiyah is içinde kalan Uyan'a arkadaşları destek oldu. Yangında bir itfaiye eri de parmağından yaralandı.

"Kuşuna ağladı"

Dumanın tamamen tahliye edilmesi sonrası Uyan, dairesine çıktı. Kapı önünde kafesteki papağanının öldüğünü gören Emel Uyan, "Ya annem ya, annem ya" diyerek gözyaşı döktü.

"Eve yeni girmiştim"

Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen Uyan, "Sağlık durumun iyi. Klimadan çıktı sanırım yangın bilmiyorum. Eve yeni girmiştim zaten, arkadaşım gelecekti" dedi.

Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı
Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı
Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı

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Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Genç kadın hem yangında mahsur kaldı, hem de ölen kuşu için ağladı - Son Dakika
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