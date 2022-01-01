Son dakika... Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kızın sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti.

Olay, dün sabah erken saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durum, hastane polisine ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şahsın isminin İrem Köşeibiş olduğu ve sabah erken saatlerde ambulans ile uyuşturucu ile anılan Yeşildere Mahallesinden geldiği, tedavisi yapıldıktan sonra acil servisten ayrıldığı belirtildi.

Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemin ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kızın sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti. - ANTALYA