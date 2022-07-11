Genç kız köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kız köpeğin saldırısına uğradı

11.07.2022 17:04
Genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte gezen genç kız, parktaki bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bursa'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte gezen genç kız, parktaki bir köpeğin saldırısına uğradı. Ayak bileğinden yaralanan kıza 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilirken, köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde gezen 14 yaşındaki Nisa K. 14, köpeğin saldırısına uğradı. Gemlik ilçesinden gelip sahilde piknik yapan Cem'e ait köpek, bağlı bulunduğu halde genç kızın ayak bileğinden ısırdı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Nisa, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Ali Karatekin/İHA)

YORUMLAR
500
Muğla'da çocuğa köpek saldırısı Muğla'da çocuğa köpek saldırısı İkinci kattan beton zemine düşen genç kız yaralandı İkinci kattan beton zemine düşen genç kız yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kız köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement