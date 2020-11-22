Son dakika! Genç kızı, KPSS'ye polis yetiştirdi - Son Dakika

Son dakika! Genç kızı, KPSS'ye polis yetiştirdi
22.11.2020 10:48
Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde sınava gitmek için yola çıkan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamayan genç kızı, yardım istediği polis ekibi okula götürdü.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde sınava gitmek için yola çıkan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamayan genç kızı, yardım istediği polis ekibi okula götürdü.
Serdivan Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan genç kız, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için Adapazarı Güneşler Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamayan genç kız, polisten yardım istedi. Yönlendirilen polis ekibi, genç kızı bulunduğu yerden alarak okula götürdü. Genç kız, kendisine başarılar dileyen ekibe teşekkür edip, sınava girdi.
- Sakarya
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