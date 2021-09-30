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Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı - Son Dakika

Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı

30.09.2021 10:00

Son dakika haber... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı Tokat'ta havaya ateş ederek 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan zanlının tahliyesi tepkilere neden oldu.

Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı

TOKAT - Tokat'ta havaya ateş ederek 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan zanlının tahliyesi tepkilere neden oldu.

Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, hayatını kaybetti. Olayın karar davası Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Söz alan tutuklu sanık Kaya, pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir şey olmasını kim ister. Çok pişmanım çok üzgünüm" dedi. Hakim sanığı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Büşra Konyar'ın ailesi ve yakınları kararın açıklanmasının ardından sinir krizi geçirdi. Adliye salonunda feryat eden anne Nakşiye Konyar, gözyaşlarına boğuldu. Büşra Konyar'ın kız kardeşi Esma Konyar baygınlık geçirdi. Adliye çıkışında tepkisini dile getiren anne Konyar, "Büşra'yı çek herkes duysun. Meclise gitsin Büşra. Adalet yok" dedi.

Mahkeme kararına tepki

Baba İbrahim Konyar ise, "Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti adaletine inanmıyoruz. Taksirli bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Biz evladımızı istiyoruz geri getirsinler. Bu anneye, bize yazık değil mi?" diye konuştu.

Olay; Tokat'ın Erbaa ilçesi Hükümet Caddesinde talihsiz olay 31 Aralık 2020 yılında meydana geldi. 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Bayıldığı sanılan genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız yoğun bakım servisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Konyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis ekipleri merminin geldiği açından yola çıkarak kapsamlı bir çalışma yaptı. 4 Mahallede çalışma yapan ekipler merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen şüpheli bir araç tespit eden polis, şüpheli Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Şahıs cezaevindeyken olayda hayatını kaybeden Büşra'nın başından bulunan mermi otopside çıkarıldı. Samsun'da yapılan balistik incelemede merminin Ö.K.'ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi.

Gözü yaşlı anne Nakşiye Konyar ile baba İbrahim Konyar Cumhuriyet Meydanı'nda tepkilerini dile getirdi. Kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Konyar, "Katil Erbaa'da gezecek" dedi. Acılı aile daha sonra kızlarının mezarını ziyaret etti.

Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı
Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı
Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı
Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı

Tokat Adliyesi, Bilişim, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Genç kızın ölümüne neden olmuştu, tahliye kararı aileyi ikinci kez yıktı - Son Dakika


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