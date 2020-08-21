Son Dakika | Genç kızın restoranda darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Genç kızın restoranda darbedildiği anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre Genç kızın restoranda darbedildiği anlar kamerada MUĞLA'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20), yanına gelen O.U. (33) tarafından darbedildi.

Son Dakika | Genç kızın restoranda darbedildiği anlar kamerada, System.String[]


Genç kızın restoranda darbedildiği anlar kamerada

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20), yanına gelen O.U. (33) tarafından darbedildi. Tekme- tokat dövülen Buse D.'nin şikayetçi olmasının ardından O.U. gözaltına alındı. O.U. serbest kalırken, olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, 18 Ocak'ta Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte restoranda oturan Buse D., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen O.U. tarafından arandı. Telefonda, Buse D.'ye hakaretler yağdırdığı iddia edilen O.U., bir süre sonra Buse D.'nin bulunduğu restorana geldi. Buse D.'ye saldıran O.U., genç kızı darbetti. İş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle O.U. olay yerinden uzaklaştırıldı. Buse D.'nin şikayeti üzerine, O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan O.U., daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, Buse D.'nin ifadesinde O.U.'nun bilmediği bir nedenden dolayı kendisini aradığı, hakaretler ettiği ve daha sonra restorana gelerek darbettiğini söylediği öğrenildi.
TEKME ATTI
Olay restoranın güvenlik kamerası görntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Buse D. restoranda otururken, O.U. içeriye giriyor ve koşarak Buse D.'ye tekme atıyor ve daha sonra ardı ardına Buse D.'ye tokat ve yumruk atıyor. O.U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği ve davasının görüleceği tarihin henüz belirlenmediği bildirildi.

Akyaka, Genç, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Genç kızın restoranda darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika
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