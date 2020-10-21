Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü - Son Dakika

Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü

21.10.2020 09:38

Son dakika habere göre - (Özel) Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı, bölgedeki halkı zor durumda bırakıyor.

- (Özel) Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü

GENCE - Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı, bölgedeki halkı zor durumda bırakıyor. Gence'de evlerinin camları kırılan bölge halkı, pencereleri naylon ve kilimle örterek soğuk havalardan ve yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik füze saldırısı düzenlemiş, saldırı sonucu 13 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. Sivil yerleşim alanlarına yönelik düzenlenen füze saldırısında birçok bina yıkılmış, birçok evde maddi hasar meydana gelmişti. Saldırının düzenlendiği bölgede birçok binanın pencere camları füzenin patlama sesiyle tuzla buz olmuştu. Havaların serinlemesiyle Azerbaycanlı vatandaşlar ise soğuktan ve yağmurdan korunmak için kırılan camlara, pencerelere naylon çekerek, battaniye ve kilim asarak çözüm üretti. Azerbaycan hükümeti tarafından binalarda geniş çaplı bir maddi kayıp tespiti yapıldığını ifade eden bölge halkı yetkilerin ölçü aldığını ve ilerleyen süreçte kırılan pencerelerin, kapıların yeniden yapılarak takılacağını belirtti. Öte yandan naylon çekilen ve kilim asılan pencereler drone ile havadan görüntülendi.

"Üşümeyelim diye pencereleri naylon ve kilimlerle kapattık"

Yağmurlu ve soğuk havalardan dolayı kırılan camları kapattıklarını belirten Gültekin Abbasova, "Dizi bitikten sonra pencereleri kapatmaya gittiğimde patlama oldu ve camlar parçalandı. Kendimizi dışarıya atarak aşağıda toplandık. Havalar soğuk olduğu için üşümeyelim ve evlere başkaları girmesin diye naylon ve kilimlerle kapattık. Devlet yetkililerimiz, gelerek incelediler ve ölçü aldılar, ilerleyen zamanlarda camları takacaklar Devletimiz sağ olsun, var olsun" şeklinde konuştu.

"Kırılan camları kapatmazsak soğuktan uyuyamayız"

Kırılan camlar için devlet yetkililerinin tutanak tutuğunu belirten Neriman Mehdiyev, "Gece saat 02.00 sıralarında patlama oldu. Havaların soğuk olmasıyla kırılan pencereleri naylon ve kilimle kapattık. Patlamanın sesiyle herkes dışarıya çıktı. Hükümetimiz evlerin durumuyla tutanak tuttu. Ordumuz sağ olsun ilerliyorlar. Pencereleri battaniyelerle, naylonlarla kapatmazsak soğuktan uyuyamayız. Patlamanın şiddetiyle camlar üzerimize döküldü. Herkes dışarıya çıkıp aşağıda toplandı" diye konuştu.

Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü
Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü

Azerbaycan, Ermenistan, Saldırı, Patlama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Gence'de füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü - Son Dakika

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